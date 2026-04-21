Una “bolla gigante” nel polmone spostava il cuore: intervento mini-invasivo al Santa Corona restituisce il respiro al paziente

Pietra Ligure. Un complesso intervento di chirurgia toracica mini-invasiva ha consentito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure di trattare con successo un raro caso di bolla enfisematosa gigante (una grande “sacca d’aria” nel polmone) che aveva progressivamente compromesso la capacità respiratoria del paziente.
La formazione, di dimensioni molto rilevanti, occupava gran parte di un lato del torace, comprimendo il polmone sano e spingendo il cuore verso il lato opposto. Questa situazione aveva ridotto in modo significativo la capacità respiratoria: prima dell’intervento il paziente soffriva infatti di forte affanno anche per piccoli sforzi.