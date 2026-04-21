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Politica

Vaira lascia il Consiglio comunale: “Disaffezione e logiche di contrapposizione, così la politica perde senso”. Al suo posto toccherà a Massalongo

Vaira lascia il Consiglio comunale: “Disaffezione e logiche di contrapposizione, così la politica perde senso”. Al suo posto toccherà a Massalongo

Franco Vaira

Franco Vaira lascia il Consiglio comunale della Spezia dopo poco più di cinque anni. Le dimissioni, annunciate ieri sera, arrivano al termine di una riflessione che intreccia motivazioni personali e politiche, maturata – spiega lo stesso Vaira – in un contesto di crescente disaffezione nei confronti della vita amministrativa.

“Il ruolo del consigliere comunale si è ormai fossilizzato sulla contrapposizione tra maggioranza e opposizione – afferma – e chi non si riconosce in questa logica si trova a disagio. Il ruolo della minoranza, di fatto, non esiste”. Da qui la critica a un sistema che, secondo Vaira, lascia poco spazio al confronto reale: “Se potessi dare un consiglio a chi governa, dire di prevedere dei momenti di condivisione con l’opposizione e con la popolazione, mantenendo comunque la possibilità di prendere la decisione finale”.

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