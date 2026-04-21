Vaira lascia il Consiglio comunale: “Disaffezione e logiche di contrapposizione, così la politica perde senso”. Al suo posto toccherà a Massalongo

Franco Vaira lascia il Consiglio comunale della Spezia dopo poco più di cinque anni. Le dimissioni, annunciate ieri sera, arrivano al termine di una riflessione che intreccia motivazioni personali e politiche, maturata – spiega lo stesso Vaira – in un contesto di crescente disaffezione nei confronti della vita amministrativa.

“Il ruolo del consigliere comunale si è ormai fossilizzato sulla contrapposizione tra maggioranza e opposizione – afferma – e chi non si riconosce in questa logica si trova a disagio. Il ruolo della minoranza, di fatto, non esiste”. Da qui la critica a un sistema che, secondo Vaira, lascia poco spazio al confronto reale: “Se potessi dare un consiglio a chi governa, dire di prevedere dei momenti di condivisione con l’opposizione e con la popolazione, mantenendo comunque la possibilità di prendere la decisione finale”.

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