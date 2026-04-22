Al via una campagna informativa per il corretto smaltimento di razzi di segnalazione e boette fumogene nautiche

Promuovere comportamenti corretti e prevenire situazioni di rischio legate allo smaltimento dei segnali di soccorso scaduti impiegati nella nautica da diporto: è questo l’obiettivo della prima campagna informativa dedicata realizzata in Liguria, lanciata da Acam Ambiente in collaborazione con la Capitaneria di Porto della Spezia e CoGePir – Consorzio per la raccolta e trattamento dei rifiuti provenienti da prodotti pirotecnici a fine vita. Con il titolo “In mare salvano, a terra no”, la campagna prende avvio in un momento cruciale per il settore nautico: approssimandosi la stagione balneare, infatti, aumentano le attività di manutenzione delle unità da diporto e le relative dotazioni di sicurezza di bordo che, se scadute, devono essere sostituite e smaltite in maniera corretta. Il conferimento improprio del materiale pirotecnico, ad esempio nei rifiuti urbani, oltre che rappresentare un danno per l’ambiente, è infatti un serio rischio per la sicurezza degli operatori, degli impianti e anche dei cittadini.

Razzi di segnalazione e boette fumogene impiegati nella nautica da diporto, infatti, sono dispositivi pirotecnici che, mantenendo la loro carica esplosiva, non possono essere ricompresi tra i rifiuti urbani e non possono quindi essere conferiti nei tradizionali cassonetti, né presso i Centri di Raccolta. Il loro corretto smaltimento prevede la restituzione ai rivenditori autorizzati, unici soggetti abilitati al ritiro e alla successiva gestione del materiale scaduto. Proprio per questo, è stato ritenuto importante rafforzare le attività di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di aiutare cittadini e operatori a conoscere meglio le corrette modalità di conferimento dei pirotecnici nautici scaduti ed evitare errori già emersi in passato. La campagna di sensibilizzazione prevede la diffusione di materiali informativi e il coinvolgimento diretto di porti turistici, rimessaggi, cantieri nautici e associazioni di categoria, con l’obiettivo di raggiungere in modo efficace tutti gli utenti interessati, fornendo indicazioni chiare e univoche sul corretto smaltimento dei pirotecnici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com