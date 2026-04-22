Albissole verso l’Eccellenza, il messaggio degli ultras alla squadra: “State rendendo orgogliosa questa piazza”

Domenica l’Albissole è pronta a scrivere una pagina importante della propria storia. Dieci anni dopo l’ultima volta, e sette anni dopo il fallimento, i ceramisti potrebbero tornare in Eccellenza. Per farlo serve difendere il vantaggio di 4 punti sulla Praese e dunque, vincendo contro il Serra Riccò, la squadra di mister Cattardico può vincere il campionato con un turno d’anticipo.

L’appuntamento è fissato per domenica pomeriggio, alle ore 15:00, al Faraggiana. E anche i tifosi dell’Albissole hanno tenuto a ricordare l’importanza dell’evento, oltre che a ringraziare la squadra per il percorso compiuto sin qui.

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