Arrampicata, la spezzina Viola Battistella convocata in Cina per la Coppa del mondo

L’atleta spezzina Viola Battistella, portacolori delle Fiamme Oro, è stata convocata per la prima tappa di Coppa del Mondo Lead in programma a Wujiang, in Cina. La chiamata è arrivata dal direttore tecnico Davide Manzoni, dopo l’ottimo terzo posto conquistato nel Trail delle Nazionali disputato lo scorso weekend ad Arco di Trento.

Insieme a lei vestiranno la maglia azzurra anche l’olimpionica Laura Rogora e Ilaria Scolaris, mentre nel settore maschile saranno presenti Filip Schenk, Giorgio Tomatis e Ernesto Placci. Tutti rappresenteranno l’Italia in una delle competizioni più rilevanti del circuito internazionale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com