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Sport

Arrampicata, la spezzina Viola Battistella convocata in Cina per la Coppa del mondo

Arrampicata, la spezzina Viola Battistella convocata in Cina per la Coppa del mondo

Viola Battistella

L’atleta spezzina Viola Battistella, portacolori delle Fiamme Oro, è stata convocata per la prima tappa di Coppa del Mondo Lead in programma a Wujiang, in Cina. La chiamata è arrivata dal direttore tecnico Davide Manzoni, dopo l’ottimo terzo posto conquistato nel Trail delle Nazionali disputato lo scorso weekend ad Arco di Trento.

Insieme a lei vestiranno la maglia azzurra anche l’olimpionica Laura Rogora e Ilaria Scolaris, mentre nel settore maschile saranno presenti Filip Schenk, Giorgio Tomatis e Ernesto Placci. Tutti rappresenteranno l’Italia in una delle competizioni più rilevanti del circuito internazionale.

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