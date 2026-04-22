Caccia al Tesoro tra le botteghe del centro storico: 600 studenti e 30 imprese artigiane coinvolte

Genova. 600 studenti e 30 imprese artigiane coinvolte: sono i numeri della Caccia al Tesoro tra le botteghe del centro storico organizzata questa mattina, a Genova, nell’ambito delle celebrazioni della Giornata del Made in Italy, istituita il 15 aprile nell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

La caccia al tesoro è parte del programma di Orientamenti, progetto promosso da Regione Liguria, ed è stata realizzata grazie alla collaborazione con Confartigianato e con il supporto di Palazzo Ducale, trasformando le vie del centro in un percorso educativo e interattivo. L’iniziativa è inserita tra gli eventi riconosciuti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel calendario delle celebrazioni.

» leggi tutto su www.genova24.it