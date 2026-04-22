Chiavari: il nuovo Cantero prende forma: “Sarà il cuore della zona culturale”

Più di un semplice cinema-teatro: un luogo di riferimento e il cuore pulsante delle attività culturali cittadine. Questo è il progetto del nuovo Cantero, che oggi non è più soltanto un sogno, ma una realtà sempre più vicina. La riapertura si avvicina e, dopo l’approvazione dei Vigili del Fuoco e gli incontri positivi con Asl e Soprintendenza, si sono definite le necessità per l’adeguamento della struttura, entrando ora nella fase più operativa del percorso autorizzativo.

“Stiamo facendo tutte le richieste necessarie per ottenere la documentazione utile a predisporre preventivi e riferimenti precisi per tutti gli interventi indispensabili alla riapertura” spiega Pier Enrico Dallorso, rappresentante della proprietà storica.

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