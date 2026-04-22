Competenze, tecnologia e persone: il lavoro sale sul palco di IMPACT2030, l’evento laborability

Nel lavoro contemporaneo, competenze, tecnologia e persone non rappresentano più ambiti distinti, ma elementi sempre più interconnessi. Le organizzazioni, infatti, si trovano a gestire cambiamenti che non riguardano solo gli strumenti adottati, ma anche il modo in cui si costruiscono relazioni, processi e modelli operativi.

Da qui nasce l’esigenza di interpretare il lavoro in modo più chiaro e strutturato, un obiettivo che negli anni ha guidato il percorso di laborability nello sviluppo di contenuti, strumenti e iniziative dedicate.

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