Eccellenza, sfida salvezza al Corrent: il LIVE di Carcarese-Arenzano

Carcare. Dieci giorni fa la partita era stata sospesa per un malore dell’arbitro, ora Carcarese e Arenzano si ritrovano per recuperare la gara che ha una posta in palio altissima. In caso di vittoria, infatti, la Carcarese potrebbe festeggiare la salvezza. Se i tre punti invece andassero all’Arenzano l’incubo playout sarebbe distante solo una lunghezza, ad una giornata dalla fine.

In caso di pareggio, invece, nessuna delle due formazioni sarebbe salva e si deciderà tutto domenica, quando i valbormidesi affronteranno il retrocesso Sporting Taggia Sanremo e i genovesi il secondo Campomorone in piena lotta playoff. Importantissimo sarà il risultato di Bogliasco-Pietra Ligure, penultima contro terza: se, come da aspettative, vinceranno i savonesi, Carcarese e Arenzano si assicureranno un posto in Eccellenza anche la prossima stagione con qualsiasi risultato.

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