Energia, la Regione promuove la geotermia a bassa entalpia: il plauso dei geologi della Liguria

Genova. L’Ordine dei geologi della Liguria esprime “forte apprezzamento” per l’approvazione all’unanimità in consiglio regionale di un ordine del giorno che riconosce la geotermia a bassa entalpia come componente strategica del sistema energetico regionale nell’ambito del piano energetico ambientale regionale.
Per i geologi si tratta di un “passaggio significativo verso la valorizzazione di una risorsa rinnovabile particolarmente adatta al contesto ligure, caratterizzato da elevata densità urbana, limitata disponibilità di superfici per grandi impianti energetici e presenza diffusa di edifici da riqualificare dal punto di vista energetico”.