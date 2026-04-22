In sala consiliare un incontro su “Palazzi storici lericini e antiche famiglie”, nuovo libro di Margherita Manfredi

Giovedì 23 aprile alle 17.00 la sala consiliare del Comune di Lerici ospiterà un incontro su Palazzi storici lericini e antiche famiglie, nuovo libro di Margherita Manfredi. Organizzano Società marittima di mutuo soccorso di Lerici, Università delle tre età di Lerici e Circolo culturale multimediale La Rotonda; patrocinio del Comune lericino.
L’incontro si aprirà con il saluto della presidente Unitrè Eliana Bacchini, seguito da un’introduzione a cura del presidente della Marittima Bernardo Ratti. Quindi Manfredi dialogherà del volume con Barbara Sisti, direttrice del Museo diocesano di Sarzana.
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