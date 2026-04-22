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Politica

“Insieme per Carcare”: “Altri migranti nel centro di accoglienza di Vispa, nessuna informazione dal Comune”

“Insieme per Carcare”: “Altri migranti nel centro di accoglienza di Vispa, nessuna informazione dal Comune”

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Carcare. “La Prefettura di Savona ha comunicato al Comune di Carcare in data 13 aprile che a seguito della chiusura del centro di Accoglienza di Pietra Ligure 10 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale saranno trasferiti a Vispa, nella frazione del Comune di Carcare. Tuttavia nessuna comunicazione preventiva di questo aggiornamento è stata riservata dall’amministrazione comunale ai cittadini carcaresi e in particolare ai residenti della frazione Vispa; il Sindaco deve spiegazioni, non può nascondersi per l’ennesima volta dietro la solita frase, non ne sapevamo nulla”.

A parlare sono i consiglieri di minoranza del gruppo “Insieme per Carcare”, che proseguono: “Eppure Fiducia e controllo erano le due parole chiave emerse durante l’assemblea pubblica del 28 febbraio 2026 e pronunciate dal Sindaco Mirri riguardo al Centro di Accoglienza Straordinario (CAS) aperto a Carcare, il quale insieme all’Assessore alle Politiche Sociali Simone Ziglioli spiegava di aver chiesto alla Cooperativa Alpi del Mare, che gestisce la struttura, un aggiornamento quotidiano, compresi eventuali cambiamenti e trasferimenti”.

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