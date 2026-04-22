La Tarros Sarzanese sbanca il torneo Primavera Rossonera con i 2013 e i 2014

Alla Tarros Sarzanese il torneo “Primavera Rossonera” del Don Bosco Spezia, sia fra gli Esordienti annata 2013 che tra quelli del 2014, che si è svolto al campo “Franco Cimma” a cura dell’ Usd Don Bosco Spezia Calcio. Più in generale successo della rassegna giovanile tenutasi al Pagliari, al termine premiazioni da parte dei vicepresidenti salesiani Alfredo Iandoli, Enzo Croce ed Euro Rege Cambrin; sotto il coordinamento dei dirigenti oratoriani Jacopo Tacconi e Matteo Chemi senza scordarsi del direttore sportivo del “vivaio” rossonero Cristian Codognotto.

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