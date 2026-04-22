Le iniziative di Vezzano per il 25 Aprile

Vezzano Ligure si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione con una giornata di commemorazione che unisce memoria, partecipazione e coinvolgimento del territorio. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 aprile, con ritrovo alle ore 9.30 in Piazza del Popolo, da cui prenderanno il via le iniziative ufficiali. La cerimonia si aprirà con i saluti del sindaco Massimo Bertoni e del presidente della sezione Anpi di Vezzano Ligure, Federico Sommavigo, per poi proseguire con il tradizionale corteo lungo le vie del capoluogo. Durante il percorso saranno deposti fiori in memoria dei caduti, con arrivo in Piazza Cerri per un ulteriore momento commemorativo davanti alle lapidi.

A rendere ancora più significativa la giornata sarà la partecipazione della Banda musicale “G. Puccini” e degli alunni dell’Istituto comprensivo Vezzano Ligure–Santo Stefano Magra, a testimonianza del passaggio di memoria tra generazioni. Le celebrazioni proseguiranno anche nelle frazioni, dove verranno deposti omaggi floreali presso monumenti e cippi dedicati ai caduti, da Valeriano a Buonviaggio, da Bottagna a Fornola fino a Prati di Vezzano. Un programma che rinnova il valore civile e storico del 25 aprile, mantenendo vivo il ricordo della Liberazione.

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