Nuovo organigramma a Palazzo Civico: torna la distinzione tra Pianificazione territoriale e Lavori pubblici, ma non manca qualche malumore

A cinque mesi dal pensionamento di Mario Piazzini, il Comune della Spezia ridisegna la propria macchina amministrativa. La Giunta ha infatti approvato una riarticolazione complessiva dei dipartimenti, in vigore dal prossimo primo maggio.

A Palazzo civico, durante la riorganizzazione, tuttavia, si sono avvertiti scricchiolii dei delicati equilibri interni che vengono fisiologicamente messi in discussione a ogni modifica. La redistribuzione delle deleghe lasciate scoperte da Piazzini ha infatti concentrato una parte significativa delle funzioni in capo al segretario generale Sortino, scelta che – stando alle indiscrezioni raccolte nei corridoi di piazza Europa – avrebbe fatto storcere il naso a più di un dirigente. Non pochi, infatti, avrebbero visto di buon occhio una diversa ripartizione delle competenze, auspicando di poter ereditare almeno parte delle mansioni rimaste vacanti.

Ma qualche “mal di pancia” si è manifestato anche nella fase di definizione del nuovo assetto e del ritorno della distinzione tra Lavori pubblici e Pianificazione territoriale, con dirigenti di lungo corso che pare si siano sentiti scavalcati da colleghi approdati in tempi più recenti ai vertici dell’amministrazione.

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