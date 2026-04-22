Patto per il Nord: “Per rispetto di Sarzana e dei cittadini occorre subito un cambio di rotta”

“Dopo la “palude amministrativa” di cavarriana memoria, mai ci saremmo aspettati, soprattutto per il

rispetto che merita la città, di vivere nuovamente simili sensazioni negative a distanza di così pochi

anni. Sarzana si mostra attualmente agli occhi dei cittadini e turisti con una moltitudine di cantieri aperti,

che probabilmente (aleggiano alcuni dubbi a riguardo) daranno i risultati attesi a fronte di una soglia

di disagio oltre il limite della tolleranza; la percezione della sicurezza è sempre più in forte calo e si

ha la sensazione che tale declino non abbia mai fine; l’organizzazione di eventi costituisce un

fumoso palliativo che maschera momentaneamente la confusione che regna sotto certi aspetti

amministrativi (ultimo esempio in ordine cronologico è l’ennesima giravolta sul piano della sosta

nella zona sud della cittadina)”. Così in una nota Patto per il Nord La Spezia, che sottolinea: “Come giustamente messo in evidenza in occasione della candidatura a Capitale Italiana della

Cultura 2028, Sarzana ha avuto sempre un ruolo di primo piano nel corso dei secoli: ciò dovrebbe

essere un onore e onere per chi decide di servirla e, al tempo stesso, un monito per gli attuali

amministratori di invertire la rotta e dirigersi verso nuovi lidi di prosperità”.

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