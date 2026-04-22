Pugilato e solidarietà: a Santo Stefano torna il Trofeo Shun Fa con dieci match

A Santo Stefano di Magra cresce l’attesa per l’undicesima edizione del Trofeo Shun Fa, appuntamento ormai consolidato per il pugilato dilettantistico locale che, anche quest’anno, coniuga sport e solidarietà. Venerdì 24 aprile, a partire dalle ore 20, il Pala Boxing-Day di viale Pozzoli ospiterà una riunione di pugilato olimpico capace di richiamare appassionati e addetti ai lavori. L’evento è organizzato dall’Asd Boxing-Class La Spezia, realtà attiva da 25 anni sul territorio e punto di riferimento per la formazione di giovani atleti. Fondata dal tecnico Andrea Prassini, la società può contare sul contributo dello staff composto da Massimo Pensa e dall’aspirante tecnico Stefano Paladino, impegnati quotidianamente nello sviluppo del movimento pugilistico locale. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Santo Stefano di Magra e riconosciuta dalla Federazione Pugilistica Italiana, prevede una decina di incontri di pugilato olimpico, con la partecipazione di atleti provenienti da diverse società. Otto i pugili della Boxing-Class La Spezia che saliranno sul ring, a conferma dell’importante lavoro svolto dalla palestra sul piano tecnico e sportivo. Oltre all’aspetto agonistico, l’iniziativa mantiene una forte valenza sociale: il biglietto d’ingresso, fissato a 10 euro, sarà interamente devoluto alla Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano di Magra, rafforzando il legame tra sport e territorio.

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