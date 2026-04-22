Rapallo, al via l’auto-recupero forfettario per gli alloggi Erp

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato questa mattina un importante atto di indirizzo volto a sbloccare l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) attraverso una modalità innovativa e sperimentale: l’auto-recupero forfettario. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra il Comune di Rapallo e Arte Genova, mira a rispondere con rapidità al crescente fabbisogno abitativo della città.

Il progetto prevede l’assegnazione di immobili che, pur essendo in buone condizioni strutturali, necessitano di piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Gli assegnatari, individuati esclusivamente tra i nuclei familiari presenti nella vigente graduatoria Erp, potranno accettare l’alloggio facendosi carico dei ripristini necessari dopo aver visionato lo stato dell’immobile. A fronte di questo impegno, l’inquilino beneficerà di un’importante agevolazione economica: una decurtazione forfettaria dalla voce relativa al canone di locazione, distribuita sulla durata dei primi otto anni di contratto.

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