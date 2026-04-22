“Safe in town”, a Tursi la tavola rotonda su un sistema di protezione dei minorenni

Genova. Entra nel vivo il progetto Europeo “Safe in town”, dopo l’approvazione, lo scorso gennaio, del Protocollo d’Intesa tra il Comune di Genova Defence for Children Italia, che ha individuato il Municipio I Centro Est come contesto pilota per lo sviluppo e la sperimentazione di politiche per la protezione e benessere dell’infanzia e dell’adolescenza.

Safe in Town è un’iniziativa europea che coinvolge Italia, Grecia, Portogallo e Cipro e che mira a rendere le città più sicure e inclusive per bambini, bambine e adolescenti, rafforzando i sistemi locali di protezione e promuovendo un approccio coordinato tra istituzioni, servizi territoriali, scuole, autorità giudiziarie e comunità locali. L’obiettivo è sviluppare e implementare, a livello municipale, politiche integrate di child safeguarding, in grado di rafforzare la prevenzione, l’identificazione precoce e la risposta alla violenza nei confronti delle persone minorenni.

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