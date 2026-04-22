Sono aperte le iscrizioni per il nuovo webinar formativo EDI Training Confcommercio dedicato all’integrazione tra visione umana e potenza algoritmica per massimizzare l’efficacia comunicativa delle presentazioni. Il webinar è totalmente gratuito per le imprese e si svolgerà giovedì 23 aprile dalle 14.30 alle 16. Le attuali dinamiche di business richiedono l’adozione di metodologie innovative per la produzione di contenuti visuali di impatto. Questo appuntamento è progettato per fornire alle piccole imprese e ai professionisti una checklist operativa e un set di strumenti (gratuiti e premium) per efficientare l’intero ciclo di produzione delle slide. Il webinar è a cura di Roberta Moretti, Head of Communication Instilla e si concentrerà su tematiche essenziali per l’ottimizzazione delle risorse aziendali: padroneggiare il metodo ibrido per automatizzare la produzione dal contenuto al visual, con l’obiettivo di ottimizzare tempi e risorse; progettare archi narrativi incisivi e generare narrazioni coerenti attraverso l’utilizzo strategico dell’Intelligenza Artificiale; massimizzare l’impatto visivo con strumenti di AI generation per creare design, grafici e immagini professionali, anche in assenza di competenze tecniche specifiche; imparare i prompt corretti per formulare istruzioni efficaci e preservare il tono di voce e lo stile personale del vostro brand. Efficientare la produzione con la validazione automatizzata del documento finale, garantendo un output strategico pronto all’uso. Per partecipare è necessario iscriversi qui. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio SPIN La Spezia Edi Confcommercio al numero 0187 5985146 o alla mail spinlaspezia@confcommerciolaspezia.it.

L’articolo Slide perfette con l’AI: realizzare presentazioni efficaci e coinvolgenti. Il nuovo webinar gratuito di Confcommercio proviene da Città della Spezia.

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