Spiaggia di Voltri, il Comune accelera: ripascimento senza aspettare il materiale di scavo dello scolmatore

Genova. Per non perdere i finanziamenti europei relativi al progetto di ripascimento strutturale della spiaggia di Voltri, il Comune di Genova prova ad accelerare. Entro il prossimo autunno, infatti, dovranno partire i lavori, ed è per questo che, per evitare stop e imprevisti, spunta l’alternativa al materiale prodotto dallo scavo dello scolmatore del Bisagno.

La richiesta, formalizzata dagli uffici tecnici del Comune di Genova come modifica alle condizioni ambientali, punta individuare diverse fonti di “approvvigionamento” del materiale necessario al ripascimento. Fino ad oggi, infatti, il progetto prevedeva che i lavori potessero partire solo dopo un massiccio riempimento della spiaggia effettuato con la terra ricavata dagli scavi della galleria scolmatrice del Bisagno. Tuttavia, i tempi di disponibilità di questo materiale sono ad oggi incerti. Per evitare lo stallo, il Comune propone una soluzione più agile: utilizzare circa 8.500 metri cubi di sabbia e sedimenti già disponibili localmente, in parte provenienti dagli scavi della foce del torrente Leira e in parte dai lavori alla scogliera di protezione della passeggiata.

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