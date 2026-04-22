Tecnico della produzione del vino, il Parentucelli-Arzelà avvia un corso post diploma

A Sarzana, all’istituto Parentucelli Arzelà, prende forma un nuovo corso biennale Its vitivinicolo inserito nella filiera nazionale “4+2”, nato per rafforzare il legame tra scuola, università e imprese e formare competenze tecniche subito spendibili nel lavoro. Il progetto, avviato due anni fa con il modello quadriennale, si completa con l’ingresso nella fondazione dell’Its agroalimentare ligure di Imperia e con l’apertura di una classe direttamente in città, evitando la migrazione degli studenti e consolidando un presidio formativo in un’area a forte vocazione vitivinicola.

Il percorso, aperto a tutti i diplomati senza vincoli, di qualsiasi indirizzo quindi, porta a una qualifica Eqf 5 e punta a colmare il divario tra domanda e offerta di competenze formando tecnici superiori capaci di operare lungo tutta la filiera del vino, dalla produzione alla valorizzazione. Prevede 1800 ore complessive, di cui circa 600 in azienda, con numero chiuso (18-20 posti) e selezione anche motivazionale per garantire qualità. Il primo anno offre una base interdisciplinare (agronomia, enologia, marketing, informatica, inglese), mentre il secondo sviluppa competenze avanzate su qualità, normativa, analisi, enoturismo e innovazione.

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