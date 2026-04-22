Tragedia di Catanzaro, la bimba di 6 anni sopravvissuta trasferita al Gaslini

Genova. La bambina di sei anni sopravvissuta alla tragedia di Catanzaro, dove una donna si è gettata dal terrazzo del suo appartamento con i tre figli, arriverà nelle prossime ore all’ospedale Gaslini di Genova.

La piccola è l’unica sopravvissuta alla tragedia: la madre, 46 anni, e i fratellini di 4 mesi e 4 anni sono morti sul colpo. La donna si è gettata dal terrazzo nella notte tra martedì e mercoledì, il suo corpo e quello dei bambini sono stati trovati soltanto all’alba. La bimba più grande respirava ancora ed è stata portata d’urgenza in ospedale.

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