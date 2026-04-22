“Una rete sociale contro la marginalità”, la consulta carcere-città presentata a Tursi

Genova. Si è tenuta oggi, in commissione consiliare a palazzo Tursi, la presentazione ufficiale della consulta carcere-città, un organismo cittadino voluto e realizzata dall’assessora al Welfare Cristina Lodi. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: trasformare il rapporto tra il sistema penitenziario e il tessuto urbano, lavorando sulla presa in carico della persona non solo durante la detenzione, ma soprattutto nel delicato momento del ritorno alla libertà.

L’obiettivo primario della consulta è quello di creare una connessione strutturata tra il “dentro” e il “fuori”, agendo prima che la pena termini per evitare che il ritorno in libertà coincida con la caduta nell’invisibilità. “Il comune intende assumere il ruolo di protagonista della ricostruzione di un rapporto strutturato, creando una rete con carattere di stabilità atta anche a prevenire tutte le violazioni – ha sottolineato Lodi – Per noi la violazione non è solo un tema di sicurezza, ma anche la violazione dei diritti delle persone, delle donne e degli uomini che sono in carcere.”

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