Alassio, verso la riapertura di passeggiata Ciccione: “Lungomare più sicuro e riqualificato”

Ad Alassio volge al termine, come da cronoprogramma stabilito, l’opera di ricostruzione e messa in sicurezza del tratto di Passeggiata Ciccione che negli scorsi mesi era stato interessato dall’intervento di demolizione resosi necessario a causa del deterioramento delle strutture portanti.

Attualmente, ultimati gli interventi strutturali, è in corso la posa della nuova pavimentazione. Successivamente, sarà nuovamente installata la ringhiera in acciaio inox, previo ripristino della zincatura della stessa, e la passeggiata sarà completamente restituita all’uso pubblico per l’inizio dell’estate.

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