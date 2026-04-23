Albenga, pubblicato il bando per la concessione dei 14 stabilimenti balneari ingauni

Albenga. È stato pubblicato oggi alle ore 18.00 il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime relative alla gestione dei 14 stabilimenti balneari del litorale ingauno.

“Elemento distintivo del bando predisposto dal Comune di Albenga è l’impostazione che lega l’assegnazione delle concessioni private a interventi finalizzati a migliorare e valorizzare anche le spiagge libere, rendendole più fruibili e meglio attrezzate per cittadini e turisti”, si legge in una nota del Comune.

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