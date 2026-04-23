Alberto Diaspro premiato col Grifo: “Genova deve lasciar andare i giovani e farli ritornare”

Genova. Una “festa di bandiere fatte di persone che possono essere un modello per costruire un mondo migliore, più che una bandiera fisica”. Con questo spirito, espresso dall’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, il Comune di Genova ha conferito il prestigioso Grifo ad Alberto Diaspro, professore di fisica applicata e direttore di ricerca all’Iit. La cerimonia di consegna si è tenuta nella sala di rappresentanza di Palazzo Tursi il 23 aprile, consacrato come “Giornata della Bandiera di Genova e San Giorgio”, quest’anno però con uno sfoggio di vessilli molto più discreto rispetto alle edizioni organizzate dalla giunta Bucci, che aveva istituito la ricorrenza tra le polemiche.

Il premio viene conferito, secondo la motivazione ufficiale, “per il suo straordinario contributo alla ricerca scientifica e medica, per aver reso la scienza un patrimonio condiviso e per il costante impegno nel promuovere Genova come centro di eccellenza internazionale. Un esempio di dedizione alla crescita culturale, scientifica e civile della comunità genovese”.

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