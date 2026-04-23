Alluvione 2024 e danni alla piana albenganese, Coldiretti: “Risorse ancora insufficienti”

Coldiretti Savona accoglie con moderata soddisfazione l’approvazione dell’emendamento che destina 3,4 milioni di euro alle imprese agricole colpite dall’alluvione del 5 settembre 2024 nella Piana di Albenga e a Ceriale, ma sottolinea come “si tratti di un primo passo, ancora insufficiente rispetto all’entità dei danni subiti dal territorio”.

“Le nostre imprese aspettano risposte da oltre un anno e mezzo”, dichiarano Marcello Grenna, Presidente di Coldiretti Savona, e Antonio Ciotta, Direttore. “Questo stanziamento rappresenta un segnale importante, ma i danni complessivi sono di gran lunga superiori, con stime che superano i 20 milioni di euro solo per il comparto florovivaistico”.

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