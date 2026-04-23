Blue economy, 80 anni di Spediporto: lunedì 27 aprile assemblea pubblica alla Borsa

Genova. L’appuntamento è fissato per lunedì 27 aprile, a partire dalle 9.30 e il titolo già definisce lo spirito con cui Spediporto si approccia a questo 80esimo compleanno: “Celebrate our past and build our future”. Un filo rosso capace di unire la tradizione degli spedizionieri, che nel 1946 ripartirono come tutta l’economia italiana dopo la tragedia della guerra, le sfide e i progetti che Spediporto sta portando avanti guardando all’innovazione e all’internazionalizzazione.

Lo sviluppo del territorio sarà la stella polare dell’evento già a partire dalla relazione del presidente di Spediporto Andrea Giachero a cui farà seguito l’intervento di Maurizio Conti, ordinario di Economia politica dell’Università di Genova, che presenterà uno studio sulle possibilità offerte dalla Zona Logistica Semplificata porto e retroporto di Genova e dalla Zona Franca Doganale.

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