Bocca di Magra, concluso intervento di difesa costiera e riqualificazione della Spiaggia della Sanità

L’amministrazione comunale di Ameglia comunica la conclusione di un intervento di difesa costiera e riqualificazione della Spiaggia della Sanità, a Bocca di Magra, “un’opera strategica per la tutela del litorale e per la sicurezza del territorio”, sottolineano da Palazzo civico. “Il finanziamento, pari a un milione di euro su fondi di Protezione civile, era stato intercettato dalla precedente amministrazione nel 2018; tuttavia, al momento dell’insediamento dell’attuale giunta nel 2021, il progettista incaricato risultava in procinto di rinunciare all’incarico, con il rischio concreto di compromettere l’intero iter e perdere le risorse assegnate – prosegue la nota dell’amministrazione comunale -. L’amministrazione è intervenuta tempestivamente per ristabilire la piena operatività del procedimento, garantendo la prosecuzione della progettazione e l’avvio del percorso autorizzativo. Nel dicembre 2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera di difesa dal moto ondoso tra il porticciolo e Punta Sanità, che prevedeva il potenziamento delle opere esistenti, la realizzazione di un nuovo pennello a Punta Sanità e interventi mirati alla stabilizzazione del litorale, da anni soggetto a fenomeni erosivi sempre più intensi. L’iter autorizzativo ha coinvolto Regione Liguria, Parco di Montemarcello-Magra-Vara, Capitaneria di Porto, Soprintendenza e gli altri enti competenti. Nel 2024 è stata espletata la procedura di gara tramite la Centrale unica di committenza e sono state avviate le attività preparatorie. La consegna delle aree è avvenuta nel settembre dello stesso anno, mentre l’avvio operativo del cantiere è stato programmato per la primavera 2025. Il cantiere si è rivelato particolarmente complesso: è stato necessario coordinare le ditte incaricate dell’approvvigionamento dei materiali con quelle responsabili del trasporto e della posa in opera”.

“Siamo soddisfatti di aver portato a termine un intervento così importante per la sicurezza del nostro litorale, nonostante le difficoltà operative e le condizioni meteomarine spesso avverse. Proprio per questo abbiamo scelto di affiancare alle opere strutturali anche un intervento di ripascimento stagionale, così da restituire alla cittadinanza una spiaggia più ordinata, sicura e pienamente fruibile in vista della stagione balneare. Questo risultato è stato possibile grazie al coordinamento dell’Ufficio tecnico comunale, gestito dall’architetto Spinetti, a cui va un ringraziamento per il lavoro svolto”, dichiarano il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore ai Lavori pubblici Nicolas Cervia.

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