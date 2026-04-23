Brignole, un nuovo collegamento diretto per la stazione dalla sponda sinistra del Bisagno

Genova. Un collegamento diretto tra corso Galilei e la stazione Brignole tramite un sottopasso pedonale che sbucherà sulla banchina condivisa da ferrovia e metropolitana. È una delle novità connesse ai lavori di potenziamento del nodo di Genova, interventi che porteranno la maggior parte dei treni locali ad attestarsi sui nuovi binari lato Bisagno dopo aver percorso la nuova galleria Colombo, a partire da settembre.

“Verrà realizzato un nuovo collegamento dalla sponda sinistra del Bisagno, con accesso diretto alla stazione ferroviaria e alla metropolitana, come i cittadini chiedevano da anni – conferma l’assessore alle Infrastrutture Massimo Ferrante, che aveva presentato il progetto a fine marzo in un’assemblea pubblica in piazza Manzoni -. I lavori dureranno tre mesi, entro fine anno il passaggio sarà utilizzabile. Sarà un grande vantaggio per la scuola Parini-Merello e tra l’altro permetterà di rivalutare gli immobili della zona”.

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