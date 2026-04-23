Gronda “un po’ alla volta”, Salvini rilancia l’ipotesi della costruzione per lotti funzionali

Genova. Realizzare la Gronda “per fasi successive”, individuando “lotti funzionali” in modo da garantire una più efficace gestione dell’opera, anche in termini di sostenibilità e ottimizzazione del tracciato e la diminuzione dell’impatto dei cantieri sulla viabilità del nodo di Genova”. È l’ipotesi al vaglio del Mit, secondo quanto riferito oggi dal ministro Matteo Salvini durante il question time alla Camera, dopo la ripresa del dibattito sull’infrastruttura a Genova.

La Gronda, ha premesso Salvini, “è un intervento infrastrutturale di particolare complessità, per il quale il ministero dal 2024 attende che il concessionario consegni i progetti esecutivi aggiornati dopo i cambiamenti legislativi conseguenti al crollo del Ponte Morandi”.

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