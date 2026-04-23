Lega: “Piena solidarietà a Balleari, la narrazione delle minoranze non risponde alla realtà”

“Piena solidarietà e sostegno al presidente dell’Assemblea legislativa della Liguria Stefano Balleari, vittima di un violento e strumentale attacco da parte delle sinistre”. Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali della Lega replicando a un intervento congiunto delle opposizioni. “La narrazione delle minoranze, secondo cui il presidente Balleari avrebbe fatto un discorso ‘revisionista’ e ‘assolutorio’ del fascismo, non risponde alla realtà che abbiamo tutti ascoltato stamane in aula in occasione della seduta solenne per la celebrazione del 25 Aprile – proseguono i consiglieri leghisti -. Ormai loro vedono fascisti ovunque, anche quando il fascismo non c’è, come insegna l’inesistente caso del sindacalista Cgil con gli esponenti delle sinistre scesi subito in piazza a Sestri Ponente insieme al sindaco Silvia Salis. Nessuna ‘revisione’ e nessuna ‘assoluzione’, ma anzi condanna di ogni totalitarismo e in particolare, come ha ricordato pure il presidente Balleari in passato, delle leggi razziali promulgate nell’ultima parte del Ventennio. Basta ‘fake news’ e sterili polemiche, andiamo avanti e continuiamo a lavorare per il bene dei liguri e lo sviluppo del nostro territorio. A Genova e in Liguria il fascismo non c’è”.

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