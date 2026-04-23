Liguria protagonista a Bruxelles con le sue eccellenze Dop e Igp: anche Vermentino in primo piano

La Regione Liguria ha portato le proprie eccellenze agroalimentari nel cuore dell’Europa, partecipando a Bruxelles all’“European Event on Quality and Origin Products”, appuntamento promosso da Arepo e giunto alla sesta edizione. A rappresentare il territorio ligure, l’assessore all’Agricoltura e ai Prodotti tipici Alessandro Piana, presente insieme a delegazioni istituzionali e produttive provenienti da 24 regioni europee. Per l’Italia, oltre alla Liguria, hanno preso parte all’iniziativa Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto.

La manifestazione si è articolata in due momenti principali: una conferenza dedicata al tema delle Indicazioni Geografiche, sempre più centrali nelle politiche europee, e una sessione serale di degustazione con spazi espositivi riservati ai prodotti tipici dei territori partecipanti. Per l’occasione, la Liguria ha puntato su alcune delle sue produzioni certificate più rappresentative: olive taggiasche liguri IGP, basilico genovese DOP – proposto nella sua forma più iconica, il pesto – acciughe sotto sale del Mar Ligure IGP e i vini del territorio, con Rossese e Vermentino in primo piano. “Portiamo a Bruxelles eccellenze che raccontano la nostra storia, il nostro territorio e il lavoro delle nostre imprese – ha dichiarato Piana –. Le Indicazioni Geografiche rappresentano un valore strategico non solo economico, ma anche culturale e identitario. Sono fondamentali per tutelare la qualità, garantire la tracciabilità e rafforzare la competitività delle nostre produzioni sui mercati internazionali”.

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