Lupi e allevamenti, la Liguria sperimenta un nuovo progetto di difesa

Migliorare l’equilibrio tra allevamenti e grandi predatori è possibile, e con il progetto Dilupoli Coldiretti Liguria mira a trasferire conoscenza e applicabilità a tutto il territorio, attraverso l’introduzione di sistemi innovativi di monitoraggio, prevenzione e allerta.

Dilupoli nasce per rispondere a una criticità sempre più rilevante per il comparto zootecnico ligure: la crescente pressione predatoria da parte del lupo, che colpisce in particolare bovini e caprini durante i periodi di pascolo libero, sia in alpeggio sia nelle aree costiere durante l’inverno. Gli attacchi hanno già causato perdite economiche significative e difficoltà gestionali per le aziende, aggravando un contesto già fragile segnato da spopolamento e abbandono delle aree rurali.

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