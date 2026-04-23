Meteo, effetto anticiclone: sulla Liguria torna il sereno con temperature in aumento

Genova. Sulla Liguria tornano condizioni stabili e soleggiate grazie al rinforzo dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Ecco in dettaglio le previsioni elaborate dagli esperti di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 23 aprile

Cielo e fenomeni

Per l’intero arco della giornata, il cielo si presenterà pressoché sereno sull’intera regione. Farà eccezione residua nuvolosità sui versanti padani occidentali prima dell’alba e qualche annuvolamento pomeridiano sulle Alpi Liguri.

Venti

Di notte e al primo mattino, deboli o moderati da settentrione. Dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole o moderata intensità.

Mari

Poco mosso, fino a mosso nella prima parte del giorno a ponente.

Temperature

Minime in lieve calo, specie sui versanti padani. Massime stazionarie o in leggero aumento. Sulla costa minime tra 10 e 15 gradi, massime tra 19 e 23 gradi. Nell’interno minime tra -1 e 9 gradi, massime tra 16 e 22 gradi.

Venerdì 24 aprile

Cielo e fenomeni

Per tutto il giorno, il cielo si presenterà sereno o, al più, poco nuvoloso sull’intera regione. Faranno eccezione degli addensamenti pomeridiani sui rilievi delle zone interne e qualche nube di stampo marittimo sul savonese in serata.

Venti

Di notte e al primo mattino, debole da settentrione o a regime variabile. Successivamente, dalle ore centrali del giorno, la ventilazione tenderà a disporsi dai quadranti meridionali, con debole o moderata intensità.

Mari

Poco mosso.

Temperature

Stazionarie.

Sabato 25 aprile

Giornata stabile e in prevalenza soleggiata, anche se qualche nube, di stampo marittimo, potrà interessare savonese e genovesato. Consueta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi delle zone interne, ma senza conseguenze associate. Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.