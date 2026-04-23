Mimmo Rotella, a Genova una grande mostra a Palazzo Ducale ripercorre la vita e l’opera

Genova. Mimmo Rotella a Genova a Palazzo Ducale. Dalle prime opere su carta giovanili datate 1945, alla Dance Dream del 2005, passando attraverso una straordinaria varietà di tecniche e linguaggi sviluppati dall’artista nel corso della sua carriera. L’esposizione, insieme ad alcuni dei più celebri lavori degli anni Sessanta, mette in luce la straordinaria varietà di tecniche e linguaggi sviluppati da Rotella nel corso della sua carriera.
Palazzo Ducale di Genova, a vent’anni dalla scomparsa dedica una grande retrospettiva a uno dei protagonisti assoluti dell’arte italiana e internazionale del Novecento.