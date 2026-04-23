Non solo potenza: cosa conta davvero nella scelta della motorizzazione di una vettura

Per anni la scelta del motore è stata quasi automatica: più cavalli, cilindrata superiore e numeri tecnici più alti sembravano coincidere con una decisione migliore. Oggi il ragionamento è cambiato profondamente. La motorizzazione viene letta sempre meno come dato assoluto e sempre più come una risposta precisa al modo in cui l’auto verrà utilizzata ogni giorno.

Il punto non è più avere semplicemente più potenza, ma trovare il giusto equilibrio tra erogazione, fluidità, consumi percepiti e piacevolezza nella guida. Un tragitto urbano quotidiano, fatto di stop and go, richiede caratteristiche molto diverse rispetto a chi affronta lunghi tratti autostradali o percorrenze miste tra città, tangenziale e strade extraurbane.

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