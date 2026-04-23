Partigiano, costituente, sindaco: nella sede del Pd di Sarzana una mostra dedicata ad Anelito Barontini

Quest’anno il Partito democratico a Sarzana dedica il proprio 25 aprile al ricordo di Anelito Barontini (1912-1983), antifascista, partigiano, membro della Costituente, a lungo parlamentare, sindaco dell città dopo la Liberazione e negli anni ’70, figura di primo piano del Partito comunista italiano. Una mostra allestita nella sede Pd di Piazza Matteotti ne ripercorrerà la vita: dalle origini alla clandestinità, dal carcere alla Resistenza, fino alle battaglie parlamentari per i diritti dei lavoratori. Sarà visitabile sabato 25 e domenica 26 aprile, con orario 10:00–12:30 / 15:30–20:00. Presentazione ufficiale sabato 25 aprile alle 17:30. Qua sotto la locandina:

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