Portofino: il falò di San Giorgio e la sorpresa del Castello illuminato

A Portofino festa di San Giorgio, patrono del borgo. Serata ideale: cielo sereno, temperatura mite, niente vento. In Piazzetta, allo scoccare dei nove rintocchi dal campanile della chiesa di Divo Martino è stato dato fuoco al falò, con le torce accese poco prima da bambini e adulti, con grande partecipazione. Insieme al sindaco Matteo Viacava e al vice Giorgio D’Alia presenti il presidente della Regione Marco Bucci, il vescovo diocesano Giampio Devasini, la sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, il presidente del Consiglio comunale di Camogli Paolo Terrile, il comandante del Circomare Donato Florio, Paolo Corsiglia per la Camera di Commercio. Tra gli ospiti Piersilvio Berlusconi con Silvia Toffanin.

Il falò, alimentato anche da legna di alberi crollati durante la mareggiata dell’ottobre 2018, non ha dato alcun problema. Alle 21.30 la sorpresa: Castello Brown si è all’improvviso illuminato e son apparse due grandi scritte: “Portofino” e “Festa di San Giorgio”. Il tutto in un’atmosfera di grande festa e cordialità. A garantire la sicurezza carabinieri, guardia costiera, polizia urbana, membri dell’associazione nazionale carabinieri e della protezione civile.

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