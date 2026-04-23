Regione Liguria, il centrosinistra propone di modificare lo Statuto: “Repubblica nata dalla Resistenza”

Genova. Mentre infuria la polemica sul 25 Aprile, la coalizione di centrosinistra in Regione Liguria presenta la proposta di modifica dello Statuto regionale della Liguria che prevede di inserire un riferimento alla lotta di Liberazione nell’articolo 1, dichiarando la Repubblica italiana “nata dalla Resistenza“.

La richiesta di modifica è stata depositata da tutti i gruppi consiliari di opposizione (Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento Cinque Stelle, Lista Orlando Presidente) e sarà discussa in consiglio regionale. Per l’approvazione servirà tuttavia la maggioranza qualificata dei due terzi.

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