Ritardi linee C e SC, la Provincia: “Nessuna bocciatura a proposte Atc su modifiche linee a causa dei cantieri. Valuteremo nei prossimi giorni”

“La Provincia della Spezia non ha mai bocciato alcuna proposta arrivata da Atc Esercizio relativamente a modifiche inerenti le linee che intersecano i cantieri oggi in essere nella zona di Ceparana”. L’ente di via Veneto replica così alle dichiarazioni rese da Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl, Faisa Cisal e Cobas riguardo alla richiesta di modificare le corse delle linee C e SC per tamponare i ritardi che vengono accumulati al transito per il centro abitato di Ceparana, dove sono in corso lavori di manutenzione di un ponte che costringono i mezzi pubblici a effettuare una lunga deviazione.

“Tra la Provincia della Spezia e Atc Esercizio è in corso un tavolo tecnico operativo per la definizione e la riorganizzazione di una serie di percorsi del trasporto pubblico locale in funzione del fatto che sono in fase di definizione e di chiusura alcuni dei principali cantieri che interessano le reti stradali spezzine cittadine e provinciali, e nella vicina Toscana. Nei prossimi giorni, così come programmato, in prosecuzione delle attività di verifica realizzate tra l’azienda e gli uffici provinciali, saranno realizzate tutte le attività di modifica previste per riconfigurare i servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze del territorio in funzione della presenza dei cantieri ancora attivi”, conclude la nota della Provincia.

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