 Savona, raccolta fondi per un dispositivo salvavita all’ospedale San Paolo

Savona.Il Rotaract Club Savona scende in campo per la salute della comunità locale con un’importante iniziativa solidale. Il prossimo 6 giugno, infatti, il Club organizzerà un evento sul territorio con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati all’acquisto di un dispositivo salvavita LUCAS, da donare all’Ospedale San Paolo di Savona.
L’iniziativa nasce dalla volontà dei giovani soci del Rotaract di contribuire concretamente al miglioramento delle dotazioni sanitarie locali, sostenendo il lavoro del personale medico e offrendo strumenti all’avanguardia per la gestione delle emergenze.