Seduta 25 aprile, Forza Italia: “Rammarico per clima di polemica, da Balleari nessuna volontà di sminuire il significato storico della giornata”

Il gruppo consiliare di Forza Italia in Regione Liguria in una nota esprime “rammarico per il clima di polemica seguito alla seduta solenne dedicata al 25 Aprile, una ricorrenza che rappresenta un momento fondamentale di memoria e unità per il nostro Paese”, si legge in una nota trasmessa dai consigliere FI. “Riteniamo che le parole del presidente del Consiglio regionale, Stefano Balleari, vadano lette nel loro complesso, nel quale è stata ribadita con chiarezza la centralità della Liberazione e dei valori democratici su cui si fonda la nostra Repubblica – proseguono i consiglieri regionali di Forza Italia -. Non vi è stata alcuna volontà di sminuire il significato storico della giornata né tantomeno di offrire letture giustificatorie del passato. In una giornata che dovrebbe unire, auspichiamo che tutte le forze politiche contribuiscano ad abbassare i toni, evitando contrapposizioni che rischiano di allontanare i cittadini dal senso più autentico di questa ricorrenza. Il 25 Aprile è patrimonio di tutti, e proprio per questo merita un approccio responsabile, capace di valorizzarne il significato condiviso”.

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