Sicurezza in porto, Lsct tra velox e stop ai cellulari: parte la rivoluzione dei comportamenti per aumentare la cultura della sicurezza

La sicurezza sul lavoro come processo culturale, prima ancora che tecnico. È questa la direttrice indicata dal Gruppo Contship nel corso della “Giornata della sicurezza sul lavoro – porti e logistica: evoluzione culturale e innovazione”, organizzata con qualche giorno di anticipo rispetto alla Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

L’obiettivo dichiarato, e non potrebbe essere altrimenti, è “zero infortuni sul lavoro”, un target da centrare attraverso un progetto di ampio respiro, ma anche con soluzioni immediate e concrete come l’installazione di autovelox all’interno della viabilità portuale e l’invito a non portare sui mezzi e sui piazzali i telefoni cellulari, strumento universale di distrazione.

L’iniziativa, presentata questa mattina presso l’auditorium “G.S. Bucchioni” dell’Autorità di sistema portuale, ha riunito istituzioni, rappresentanze d’impresa e operatori del settore portuale e logistico, con l’obiettivo di aprire un confronto sul tema della prevenzione nei contesti ad alta complessità operativa.

Al centro dell’incontro la presentazione del progetto “Brain R’Evolution: comportamenti sicuri Contship”, un percorso biennale sviluppato con il partner Go to the Moon, che punta a intervenire in modo strutturale sui comportamenti e sui processi decisionali dei lavoratori. L’obiettivo dichiarato è quello di integrare la cultura della sicurezza nelle abitudini quotidiane a tutti i livelli dell’organizzazione.

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