Ad Alassio, nello storico Borgo Coscia la manutenzione del marciapiede con percorsi per ciechi e ipovedenti

Ad Alassio prosegue il percorso di abbattimento delle barriere architettoniche, con nuovi interventi che interessano diverse zone della città nell’ambito del PEBA (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche).

Nel cuore dello storico Borgo Coscia è attualmente in corso la manutenzione del marciapiede di via IV Novembre. L’intervento, finanziato con fondi di bilancio comunale, rappresenta un passaggio significativo: per la prima volta in città, infatti, un marciapiede viene completamente riprogettato includendo fin dall’origine un percorso dedicato alle persone cieche e ipovedenti. Un modello che sarà adottato anche nei futuri interventi di rifacimento.

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