Chiavari: morte di Andrea, sotto accusa il mancato utilizzo dell’autoscala

Pomeriggio del 12 gennaio 2023 lungo l’Entella a Chiavari, un canoista 14enne, Andrea Demattei, rimane incastrato con la canoa tra una pila del ponte della Maddalena e un tronco d’albero. A processo sei vigili del fuoco e due istruttori che accompagnavano un gruppo di canoisti, tra cui Andrea. L’arrivo di sette vigili fu istantaneo, ma il ragazzo fu disincastrato quando ormai l’acqua gelida gli aveva procurato un’ipotermia che provocherà la morte del ragazzo dopo il ricovero in ospedale.

Oggi l’udienza si è concentrata su una mancanza di comunicazione tra la squadra sul posto e la centrale operativa dei vigili del fuoco di Genova che, proprio per questo, aveva deciso di inviare altri tre soccorritori a Chiavari; oltre a due sommozzatori arrivati da Genova in elicottero e tre dalla Spezia.

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