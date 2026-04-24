Confcommercio, nasce a Genova il sindacato per il settore del noleggio con conducente

Genova. Si struttura e si organizza il settore del Noleggio con Conducente (NCC) a Genova: è stata costituita in Confcommercio Genova l’associazione che riunisce gli operatori del trasporto pubblico non di linea, con l’obiettivo di rafforzarne la rappresentanza e incidere in modo più efficace sui temi della mobilità e della qualità dell’accoglienza.

Alla guida della nuova realtà è stato eletto Cristiano Mosè, titolare di MB Rent. Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente Cristiano Mosè e dai consiglieri: Enrico Cotroneo (Enricolimo), Andrea Boccardo (ditta Ab di Boccardo Andrea), Roberto Calà (ditta Calà Roberto), Giampaolo Boraggina (Autonoleggio Albertini), Luca Calcagno (Autonoleggio Calcagno) e Simone Gambaro (GEXI).

» leggi tutto su www.genova24.it