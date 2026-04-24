Esercizi in utile e nuovi investimenti, così riparte il Centro Agroalimentare di Sarzana

Il Centro Agroalimentare di Sarzana chiude tre esercizi in utile e torna a investire: oltre 300 mila euro per la riqualificazione della struttura In vista dell’approvazione del bilancio 2025 del Centro Agroalimentare Levante Ligure e Lunigiana (CALLL), prevista per la fine di aprile, l’Amministratore Unico Andrea Cargiolli fa il punto sui risultati raggiunti a quasi tre anni dal suo insediamento, avvenuto nel luglio 2023. “Prima di tutto mi preme ricordare – dichiara l’Amministratore Unico Andrea Cargiolli – che il Mercato Ortofrutticolo di Sarzana rappresenta una delle realtà più importanti del settore non solo a livello regionale, ma anche nazionale. Una centralità testimoniata dai numeri: 38 aziende operanti all’interno della struttura oltre 150 dipendenti diretti e un indotto che porta l’affluenza complessiva a circa 250 persone ogni giorno. Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un lavoro su due direttrici fondamentali: il risanamento economico-finanziario e l’avvio di un’importante fase di riqualificazione strutturale, fortemente richiesta dagli operatori del mercato, con l’obiettivo di rendere il centro sempre più efficiente, sicuro e accogliente. Per quanto riguarda i conti economici, il CALLL ha registrato una netta inversione di tendenza: utile di esercizio pari a 22 mila euro nel 2023, 17 mila euro nel 2024, 18 mila euro nel 2025”.

Risultati che hanno consentito non solo di riportare stabilmente il bilancio in positivo, ma anche di avviare il pagamento delle rate IMU relative agli anni 2023, 2024 e 2025. Contestualmente, per il debito IMU pregresso residuo pari a 820 mila euro, nel dicembre scorso è stato depositato presso il Comune un piano finanziario di rientro che prevede il pagamento in 10 rate annuali da 82 mila euro. Il riequilibrio dei conti ha permesso inoltre di tornare a investire concretamente sulla struttura, con oltre 300 mila euro di interventi già realizzati. Tra le opere principali: la nuova asfaltatura del mercato ortofrutticolo, inclusa l’area dedicata allo scarico merci; il rifacimento del tetto e della guaina su parte della struttura; un importante intervento di efficientamento energetico dell’immobile direzionale, con la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e condizionamento e l’installazione di pompe di calore aria/acqua ad alta efficienza e a bassa rumorosità; la realizzazione di un nuovo condensatore evaporativo (torre evaporativa) a servizio della piattaforma logistica, fondamentale per garantire il corretto funzionamento delle celle frigorifere; il potenziamento della raccolta differenziata, attraverso la riqualificazione dell’area di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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