Festa della liberazione: “La libertà è pratica quotidiana”. Tutti gli eventi nei circoli Arci spezzini

In occasione della ricorrenza del 25 aprile, i circoli Arci spezzini organizzano diversi eventi sul territorio. “In un tempo segnato da venti di guerra, disuguaglianze crescenti e tentativi di riscrivere la storia, la memoria della Lotta di Liberazione si fa bussola politica e sociale”, si legge nel comunicato. “Essere antifascisti oggi significa: coltivare la Pace e perciò opporsi alla logica del conflitto e della riarmo. Difendere i Diritti e perciò lottare per una società inclusiva, dove nessuno sia lasciato indietro. Mantenere vivi i circoli come presidi di democrazia e cultura libera. La nostra Resistenza è la solidarietà. Arci Comitato Territoriale della Spezia invita tutte e tutti a partecipare alle manifestazioni locali. Nei nostri spazi, la Resistenza si festeggia con la musica, con il dibattito e con lo stare insieme, perché non c’è libertà senza condivisione”. Di seguito i vari eventi della tre giorni.

24 APRILE

ARCI BORGATA MARINARA

Ore 18: Aperitivo resistente e stand con ANPI Lerici

Ore 19:30: Musica live “Gas e Lungo”

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